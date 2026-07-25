Исполнительница песни «Когда я стану кошкой» Ржевская показала фото с 20-летней дочерью

39-летняя певица Мария Ржевская, известная по участию во втором сезоне «Фабрики звезд» в 2003 году, спустя 20 лет вернулась к публике — и не одна. Артистка, которой тогда было всего 16 лет, опубликовала видео, в котором снялась вместе со своей 20-летней дочерью Элизой под свой главный хит «Когда я стану кошкой», пишет The Voice.

Песню для Ржевской написал Максим Фадеев, разглядевший в юной певице большой потенциал. И действительно, трек стал одним из самых запоминающихся в истории проекта.

Однако, несмотря на яркий старт, Мария приняла неожиданное решение — отказалась от карьеры в шоу-бизнесе. Она вышла замуж за директора компании «АРС» Вячеслава Кормильцева, родила дочь, а в 2009 году семья эмигрировала в Лондон.

Фото: [ скриншот видео ]

О Ржевской долгое время ничего не было слышно. Она ушла со сцены, но не из творчества. В Лондоне Мария училась в Институте театра и кино Ли Страсберга, играла эпизодические роли под псевдонимом «Маша Кая», а затем получила образование дизайнера в Parsons Fashion design в Париже и основала архитектурную компанию.

В новом видео, которое вызвало бурный отклик у поклонников, Мария вместе с дочерью позирует под свой хит, а в кадре появляется Яна Чурикова, напоминающая о ярком взлете и загадочной пропаже певицы. Подписчики порадовались возвращению артистки и отметили невероятное сходство Марии и ее дочери.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня превратила дочь в копию главной героини сериала «Клон».