Рекордные пожары со времен Второй мировой: во Франции эвакуированы 141 тыс. человек

Юго-запад Франции охвачен масштабными лесными пожарами, которые вынудили власти эвакуировать уже более 141 тыс. человек. Об этом заявил премьер-министр страны Себастьен Лекорню. По его словам, для помощи профессиональным пожарным службам с вечера субботы на местах работают около 500 военнослужащих, а их число в ближайшее время планируется увеличить до 1 тыс. человек, сообщило РИА Новости.

«Пожары, поразившие нашу страну, достигли беспрецедентного уровня. Более 141 тысячи человек уже были эвакуированы в (юго-западных департаментах — ред.) Жиронда и Ланд для обеспечения их безопасности» , — РИА Новости цитирует пост премьера в соцсети X.

Помимо этого, к тушению огня подключены медицинские службы вооруженных сил. В пострадавшие регионы также направят около 1,5 млн защитных масок FFP2, которые помогут людям избежать отравления продуктами горения.

Накануне глава МВД страны сообщил, что общая площадь, пройденная огнем с начала года, уже превысила 50 тыс. гектаров. Наибольшую тревогу у спасателей вызывают два крупных очага возгорания, бушующих в двух департаментах, расположенных на атлантическом побережье. Ситуацию усугубляет аномальная жара, установившаяся на территории страны.

Президент Эммануэль Макрон ранее заявил, что этим летом Франция столкнулась с рекордным количеством природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Огонь продолжает распространяться на фоне экстремальных погодных условий, что ставит перед властями и спасателями беспрецедентные вызовы.

Ранее сообщалось, что историческое здание на Гончарной в Москве загоралось два раза за сутки.