«Дубрава», «Березки» и сквер за Лениным: как в Подольске по просьбам жителей меняются парки

Работы по созданию комфортной городской среды остаются одним из ключевых приоритетов для администрации Подольска. Примечательно, что большинство инициатив исходит непосредственно от жителей округа и реализуется в рамках Народной программы, поддерживаемой «Единой России». Подобный подход позволяет учитывать пожелания горожан и делать общественные зоны максимально удобными для всех категорий населения, сообщила администрация городского округа.

В качестве одного из наиболее показательных примеров можно привести парк «Дубрава», расположенный в Климовске. Масштабное обновление этой территории завершилось в прошлом году. Теперь здесь появились современные детские и спортивные площадки, благоустроенные дорожки для прогулок, а также свежие зеленые насаждения. Отдельное внимание уделили водному объекту — пруд очистили, а береговую зону привели в порядок.

В ходе личной встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым жители высказали пожелание об установке дополнительного оборудования: качелей, уличных тренажеров и скамеек с защитными навесами. Обратная связь от горожан была оперативно отработана — все эти элементы появились в парке уже в 2026 году. Как отмечают в администрации, подольчане высоко оценили преобразования, произошедшие в излюбленных местах отдыха.

«Раньше мы сюда приходили просто погулять, а сейчас можно провести целый день всей семьей. Дети заняты на площадках, мы с удовольствием гуляем по аллеям. Видно, что парк стал намного комфортнее и интереснее. Особенно приятно, что были учтены наши пожелания — получается, что мы сами вместе с округом меняем место, где живем», — поделилась местная жительница.

Активное благоустройство затронуло и другие значимые локации. В порядок привели парк имени Виктора Талалихина, лесопарк «Березки», а также несколько городских скверов. Один из них, расположенный у памятника Ленину, сейчас находится на финальной стадии реконструкции. Параллельно стартовали проектно-изыскательские работы на Славянском бульваре, Симферопольской аллее и улице Кирова. Специалисты разрабатывают индивидуальные концепции для каждого объекта, чтобы учесть их особенности и сделать эти пространства по-настоящему востребованными. Основные строительные работы на этих объектах запланированы на следующий год.

На текущий момент Народная программа в Подольске реализована уже более чем на 98 процентов. Цифры отражают реальные изменения в облике города, которые заметны каждому жителю. Работа по сохранению и развитию общественных пространств продолжается.

Ранее сообщалось, что в ЖК «Новая Щербинка» Подольска появился новый дом.