Светлана Бондарчук поделилась редкими фотографиями своего сына

Модель, телеведущая и автор YouTube-канала, где выступает интервьюером, Светлана Бондарчук начала баловать своих подписчиков фотографиями своего девятимесячного сына. Ранее звезда старалась не показывать малыша, отмечает портал «Дни.ру» .

54-летняя мама выложила фотографию в социальной сети. Изначально светская львица даже не рассказывала о своей беременности и долго не сообщала новости о родах. Теперь, когда очаровательный малыш немного подрос, вероятно, телеведущая изменила позицию.

Фотография была опубликована в честь дня рождения старшего сына модели. Ему исполнилось 32 года. Светлана Бондарчук выложила пост-поздравление, в котором было много приятных слов. Также прикрепила различные фотографии из семейного архива. На одном из кадров и появился девятимесячный кроха. Он сидит на руках у матери и с интересом рассматривает взрослого брата. На фото присутствуют и другие родственники.