Светодиодные ели и снеговик: В Уфе выдвинули подрядчику требования к оформлению площадок

В Уфе подрядчику выделят 41,5 миллиона рублей. На сайте появились требования к компании, которая займется украшением городских площадок для празднования нового года, сообщает « Медиакорсеть ».

Предложенная цена - начальная. Если будет необходимость, город готов выделить и большую сумму. К подрядчику выдвигают такие условия: предложено украсить несколько городских локаций, где будут собираться горожане и гости города в период новогодних праздников. Победителя аукциона намерены выбрать не позднее 23 ноября.

В разных частях города будут установлены такие конструкции: светодиодные елки, головы дракона (символ 2024 года), олени, детская деревянная горка, кометы, светодиодные цифры «2024», фигуры Деда Мороза и Снегурочки, скульптуры «Уфа 450», ледяные башни.

Планируется, что на центральной площади будут появляются Дедушка Мороз, снеговик, Снегурочка и сказочная карета.

Ожидается, что 22 декабря уже все конструкции будут установлены, а демонтированы в середине февраля. Все это время подрядчик должен следить за целостностью установленных объектов.

Ранее сообщалось, что массовые праздничные мероприятия не будут проведены во всех городах России из-за необходимости соблюдать безопасность.