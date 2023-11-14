В Крыму не будут проводить массовые мероприятия к Новому году

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в регионе не будут проводить массовые мероприятия к Новому году. Об этом он написал в своих соцсетях 14 ноября.

Глава Крыма ответил, что такие меры связаны с обеспечением безопасности крымчан. Аксенов отметил, что, несмотря на это, города полуострова будут празднично украшены.

«Но, конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей; в населенных пунктах, как всегда, будут установлены елки, украшены улицы», – написал Аксенов.

Глава Крыма также напомнил, что на полуострове действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках в ряде регионов России. По данным оборонного ведомства, системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали дроны в Московской, Тамбовской и Брянской областях.

За последнее время ВСУ активизировались, запуская беспилотники в сторону РФ. О сбитых объектах в небе сообщалось также в Тульской и Курской областях и Севастополе.