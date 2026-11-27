«Галатасарай» планирует перезаключить контракт с полузащитником Алексеем Батраковым с тем, чтобы существенно увеличить сумму отступных, написал в соцсети турецкий журналист Ильхан Туйсуз.

В настоящий момент в контракте россиянина прописаны отступные в размере €55 млн. После удачного дебюта Батракова в турецком клубе на полузащитника обратили внимание ведущие английские клубы. На этом фоне «Галатасарай» хочет повысить сумму отступных до €80 млн.

Алексей Батраков перешел в «Галатасарай» 20 августа. Полузащитник провел уже 15 матчей за турецкий клуб во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал четыре ассиста. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €28 млн.

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