В Ленинградской области силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. По последним данным губернатора Александра Дрозденко, над территорией региона уничтожили 18 БПЛА. Об этом глава области сообщил в своем канале на платформе «Макс».

Первоначально губернатор информировал о четырех сбитых беспилотниках и продолжении боевой работы. Позднее стало известно, что общее число уничтоженных воздушных целей увеличилось до 18.

На фоне атаки в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пассажирам рекомендовали учитывать возможные изменения в расписании рейсов.

Кроме того, в соседней с Ленинградской областью Латвии на 20 минут объявляли возможную угрозу в воздушном пространстве. Информации о последствиях этого предупреждения не приводится.

Ранее в Подмосковье студентка стала курьером мошенников и попалась при получении денег.