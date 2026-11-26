S7 Airlines перевела маршрут Москва — Новокузнецк на ежедневное расписание — и сделала это не ради расписания, а ради Шерегеша. Самолет из Домодедово уходит в 23:35, приземляется в Новокузнецке в 07:55 по местному, в воздухе — 4 часа 20 минут. Обратно — в 09:00, посадка в Домодедово в 10:00, пять часов лету. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

От аэропорта до склонов — еще примерно два с половиной часа на машине. Раньше рейсы шли четыре раза в неделю; с конца ноября — каждый день. Для тех, кто едет на горнолыжный курорт не на стандартные семь дней, а на три-четыре, это не удобство — это разница между «успел» и «не успел».

Дальше начинается то, что в пресс-релизе не пишут, но что и есть суть. Ночной вылет и утренняя посадка — не случайное расписание, а точная подстройка под курортный день. Прилетел в 07:55, два с половиной часа трансфера — и к полудню ты на склоне, а не в отеле в ожидании заселения. Обратный рейс в 09:00 означает, что последний день не выкидывается: выехал с утра, вечером в Москве, а не потратил сутки на дорогу с ночевкой в Новокузнецке. Ежедневность в этом контексте — не «стало больше рейсов», а «стало можно выбрать дату, а не подстраивать отпуск под вторник, четверг и воскресенье».

Сама авиакомпания это и не скрывает: дополнительные рейсы — для тех, кто планирует зимний отдых в Шерегеше. В пресс-службе формулируют мягче — «каждый найдет свой формат, от первых спусков до сложных трасс, а после — спа или вечер в загородном отеле». Но за этой формулировкой стоит конкретная экономика. Шерегеш — один из самых популярных горнолыжных курортов Сибири, и доступ к нему из Москвы всегда упирался не в цену билета, а в частоту. Четыре рейса в неделю — это привязка к заездам. Ежедневный рейс — это свобода: короткий уикенд, три дня, выезд в среду вечером, возврат в воскресенье ночью. Рынок коротких зимних поездок в Сибири до этого просто не имел такого окна.

Проверять, сработает ли расчет, будут на загрузке рейсов в декабре-феврале. Пока расписание выглядит как ставка на то, что москвич поедет в Шерегеш не на неделю, а на сколько захочет — и что ночная посадка в 07:55 для него не потеря сна, а выигранный день на склоне. Два с половиной часа от Новокузнецка до курорта — это и есть тот мост, ради которого все затевалось: самолет без него — просто рейс в город, где нет гор. С ним — рейс на склон.

Ранее сообщалось, какие горящие туры из Москвы можно поймать в конце ноября.