Светомаскировка с целью обезопасивания городов от атак ВСУ: «за» или «против»

Мэрия Брянска заявила о необходимости светомаскировки города, чтобы украинские дроны не могли поражать объекты в ночное время суток. Издание «Новые Известия» промониторило, насколько режим светомаскировки помогает украинцам.

На Украине во многих городах введен режим светомаскировки, сообщает newizv.ru. Мнения экспертов относительно того, насколько данные меры эффективные, разделилось. Так, мэр украинского города Ровно отметил, что общался с военными, после чего принял решение об отмене светомаскировочного режима. Во времена Великой Отечественной войны самолеты противника летели над территорией и сбрасывали бомбы над городом, где видели свет. Современные ракеты устроены таким образом, что ими управляют, заранее закладывают маршруты. В условиях инновационных технологий выключать свет – малоэффективная процедура.

Одновременно с этим в киевской мэрии уверяют, что светомаскировка спасает жителей столицы Украины от беспилотников РФ. Киевлян призывают выключать свет и действовать согласно всем инструкциям. в свою очередь Дмитрий Сорокевич, ведущий архитектор REPLus Bureau, высказал мнение, что военные базы и стратегически важные предприятия должны работать при условии полной маскировки. Для гражданских зданий такой необходимости нет.

Что касается Брянска, то постановление уже принято. Будут определены предприятия, которые могут попасть под обстрел беспилотника в первую очередь. Администрация таких учреждений должна проконтролировать выполнение распоряжения. Дороги не будут освещаться, а в случае тревоги будет отключаться электроэнергия.