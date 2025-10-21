Свидетель из Фрязина стал сотрудником пункта выдачи заказов

Образ известного интернет-мема «свидетель из Фрязина» стал основой для создания при помощи искусственного интеллекта сменщика. Идея пришла к сотруднику одного из пунктов выдачи заказов, расположенного в Подмосковье. Мужчина просил руководство предоставить ему отгул, но получил отказ. Розыгрыш активно обсуждают в соцсетях, сообщил REGIONS.

По информации издания, сотрудник направлял руководителю изображения, смоделированные нейросетью. Горожанин также при помощи нейросети сгенерировал видеозапись, которая якобы подтверждала работу нового сотрудника на складе. Каждое сообщение содержало в себе комментарий реального сотрудника. Он писал, что из-за проблем со связью не может ответить на звонок руководителя, но ситуация под контролем: сменщик выдает заказы клиентам, наводит порядок на складе, активно работает. Реальный сотрудник также сообщил, что собирается покинуть ПВЗ, раз его коллега хорошо справляется с поставленными задачами.

«Этот случай стал частью распространяющегося в интернете тренда, в рамках которого сотрудники различных организаций с помощью технологий искусственного интеллекта создают изображения и видео с участием известных личностей, выполняющих рабочие обязанности», — сообщил REGIONS.

По данным издания, «безмолвный свидетель из Фрязина» — интернет-феномен, возникший вокруг гостя на свадебных фото. Кадры с торжества 2006 года во Фрязино выложил в закрытом форуме один из участников. Внимание сети привлек мужчина в светлых спортивных штанах и косухе, застывший в выразительной позе с невозмутимым и сосредоточенным видом.

