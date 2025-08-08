Работодатель обязан компенсировать: что можно требовать за переработки

Для некоторых граждан оставаться на работе допоздна, игнорируя официальный график из-за горящих дедлайнов, считается нормой. Зачастую такие сотрудники считают это своей обязанностью, а соответственно и не требуют от работодателя компенсации за потраченное время. Чем на самом деле начальник обязан сотруднику за переработку, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По словам эксперта, переработка — это осуществление трудовых функций во внеурочное время, сверх установленного графика.

«Например, работа в выходные и в праздничные дни, а также дольше положенного. Переработка оплачивается из расчета двойного размера оплаты труда нормы за час», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также это относится к ситуации, когда сотрудник выходит работать либо в праздничный день, либо в выходной, а также, если работа суточная по графику и он выходит не в своей день, необходимо издание приказа организации и письменное согласие работника.

«В противном случае трудовые права работника нарушаются, и он может обращаться либо в трудовую инспекцию, либо в суд. Но кроме этого предусмотрена еще форма поощрения за переработку по часам. Предоставляются дополнительные дни отдыха в виде отгулов. Поэтому вопрос о том, какой вид поощрения будет предпочтительней для работника, остается на его выбор», — заключил юрист.

Ранее стала известна судьба женщины из Тюмени, радостно перечислявшей плюсы гибели мужа на СВО.