Священник предупредил, что исповедь в чат-боте может превратиться в «донос на себя»

В набирающих популярность цифровых исповедях через чат-боты священнослужитель указал на отсутствие смысла в подобной практике, поскольку искусственный интеллект не обладает полномочиями отпускать грехи. Как разъяснил представитель церкви, даже при очной исповеди священник выполняет роль совершителя таинства, тогда как истинное прощение исходит исключительно от Бога.

«Конечная цель исповеди — это получить прощение грехов. Ходить за этим к интеллекту искусственному довольно бессмысленно. Потому что даже когда священник исповедует, он предупреждает человека, который пришел на исповедь, по тексту Требника: „Се чадо Христос невидимо стоит, принимая исповедание Твое“. Исповедь предназначена для того, чтобы человек стену из грехов между собой и Богом с помощью Божией разрушил и связь восстановил. Может ли это делать искусственный интеллект? Очевидно нет», — заявил иерей Валерий Сосковец.

Иерей Валерий Сосковец предупредил о еще одной опасности — угрозе конфиденциальности данных человека, который решил исповедаться искусственному интеллекту. Сведения, которые передают чат-боту, могут оказываться в открытом доступе в Сети. В таком случае исповедь, по мнению священника, превращается в «донос на себя».

