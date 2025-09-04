В РПЦ назвали подделку справок смертным грехом

Подделка медицинских справок относится к страшным смертным грехам, противоречащим основам христианской морали. Такое мнение выразил иерей Евгений Чебыкин. Его слова приводит портал Pronedra.ru.

Священник подчеркнул, что медицинский документ является официальным подтверждением состояния здоровья человека и его фальсификация влечет за собой серьезные последствия не только для самого человека, но и для общества в целом.

Подделка справок, как правило, совершается для обхода установленных правил и ограничений. Эта практика, отметил представитель РПЦ, получившая особый размах во время пандемии при изготовлении фальшивых сертификатов о вакцинации, подрывает доверие к медицинской системе и создает реальные риски для общественного здоровья.

Правозащитники и общественные организации уже несколько лет выступают за ужесточение мер ответственности за подобные нарушения, указывая на их масштаб и опасность.

С духовной точки зрения, как объяснил Чебыкин, сознательный обман и использование подложных документов наносят вред душе человека. Для верующего участие в таких схемах является отступлением от заповедей.

Для восстановления внутренней гармонии и нравственных ориентиров священник призвал активно участвовать в церковной жизни.

Регулярное посещение богослужений, искренняя исповедь и причастие помогают осознать греховность тех или иных поступков и способствуют формированию ответственного отношения к своим действиям, напомнил священнослужитель.

Кроме того, важную роль в укреплении моральных устоев играет практическая добродетель в виде помощи нуждающимся, проявления милосердия и заботы о ближних. Такие поступки, по мнению священника, создают в обществе атмосферу взаимопомощи и любви, противопоставляя ее соблазну обмана и корысти.

