Священник рассказал, почему 6 января мирянам можно строго не поститься

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш) в беседе с РИА Новости рассказал , что большинство верующих начинает разговляться после праздничного богослужения — рождественской литургии, которая совершается в ночь с 6 на 7 января или утром 7 января. Хотя пост заканчивается в другой день.

Рождественский пост формально завершается вечером 6 января. По строгому монастырскому уставу в этот день предписывается полное воздержание от пищи до первой звезды. Однако это правило не является обязательным для мирских христиан, хотя при желании они могут его придерживаться, тем самым усиливая пост в последний день.

«Считается, что пост завершается с наступлением праздника, с первой звездой на небе. Но очень многие верующие захотят причаститься в праздник, а мы держим литургический пост: не едим 6-8 часов перед причастием. Поэтому фактически пост закончится для многих после Рождественского богослужения. Кто-то пойдет на литургию утром 7 января, а кто-то ночью, ведь в Рождество принято совершать и ночную литургию», — рассказал священнослужитель.

Священнослужитель напомнил, что для мирян на протяжении всего поста основным требованием является воздержание от мясной пищи, молока, всех молочных продуктов и яиц.

Иеромонах Макарий подчеркнул, что Рождество Христово — это великое событие воплощения Бога, и крайне важно, чтобы вопросы, связанные с пищей и постными ограничениями, не затмили собой духовную подготовку к празднику.

