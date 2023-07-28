Священники добились своего: В Красноярске закрывают бар «Святые ребрышки»

В последний день июля мясной бар «Святые ребрышки» будет работать также последний день, сообщает newkhakasiya.online . Священнослужители признают, что очень рады этой новости. Ранее они не раз осуждали бар из-за противоречивого названия.

Владельцы бара назвали причину закрытия. Бизнесмены считают, что подача посетителям пельменей – это более прибыльный бизнес. На месте бара появится «Нетипичная пельменная». Мясной бар был открыт в прошлом году, что сразу вызывало критику среди священнослужителей. Религиозные служители не раз поднимали вопрос о закрытии или переименовании.

«Пришла такая новость. «Святые ребрышки» завершили свое существование! Слава Богу! Многие не верили, что это случится», - отметил настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного Виталий Вальтер

Настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного Виталий Вальтер осуждал не только владельцев, которые дали такое название, но и посетителей, которые оставляют положительные отзывы о мясном баре. Название олицетворяет зло. Согласны с такой позицией и в Красноярской епархии. Слово «святые» имеет единственное значение и никак не может сочетаться с «ребрышками». В таком контексте присутствует намек на нечистую силу. К тому же есть библейская история о ребре Адама, что тем более делает название более провокационным.