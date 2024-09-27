Власти Сахалина решили «повысить уровень рождаемости», показав школьникам видео с процессом аборта

По информации СМИ, учащихся школы №7 в городе Оха собрали в актовом зале перед уроками, где в рамках лекции на тему «опасности прерывания беременности» показали видео хирургической процедуры аборта. Многие ученики (как девочки, так и мальчики) почувствовали себя плохо во время просмотра: они закрывали глаза и отворачивались от экрана.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки планирует отменить ЕГЭ по иностранному языку для будущих менеджеров и экономистов.