Святыня, а не отходы: почему после Пасхи нельзя выбрасывать освященные куличи и яйца в мусор

Когда Светлая седмица завершится, праздничные угощения постепенно уйдут со стола, но у многих останутся освященные в храме куличи и яйца, которые не успели съесть. Просто выбросить их в мусорный бак нельзя. Как поступить по-христиански с остатками, чтобы не нарушить церковных традиций, REGIONS рассказал протоиерей Александр Трушин — настоятель Никольского храма в селе Лямцино и духовник Православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского в Домодедове.

Священник обращает внимание: то, что было освящено в храме, уже перестает быть просто едой. Это — святыня. И обращаться с ней нужно соответственно. Отправлять святыню в мусорный контейнер — не просто небрежность, а нарушение благочестия.

В православной среде сложились несколько достойных способов избавиться от остатков освященных продуктов, которые назвал священнослужитель. Самый древний и распространенный — закопать их в землю в месте, которое не топчут ногами. Идеально подойдет сад, огород, опушка леса или лесополоса. Там они перегниют естественным путем.

Второй способ — сжечь. Если объем остатков невелик, можно отправить их в печь, мангал или развести для этого костер на участке. Важно одно: это должно происходить не в мусорном баке и не на помойке, а на чистой, уважаемой территории.

«Кроме того, после поста, много наедаться вредно для организма. Лучше съесть не более одно-двух яиц и небольшого кусочка кулича за один раз», — советует батюшка.

По данным издания, многих волнует вопрос о скорлупе от освященных яиц. Ее также нельзя просто выкидывать. Скорлупу собирают отдельно — в пакетик или коробку — и затем закапывают в землю или сжигают. Лучше всего подготовить такую емкость заранее, а после праздников отвезти содержимое на дачу или в лес.

Оптимальный способ избавиться от вопроса утилизации — не создавать излишков.

