СВО добавили, либеральные темы удалили: Эксперты оценили новые вопросы ЕГЭ

В открытом доступе появились примеры заданий, которые придется решать выпускникам 2024 года на ЕГЭ. Некоторые вопросы связаны с СВО – это новшество. Одновременно с этим пропали темы, которые были ранее, касающиеся демократических аспектов. Эксперты оценили нововведения, сообщает prmira.ru .

Среди заданий есть такие, в которых нужно установить соответствие между событиями. В предложенном перечне одной из колонок есть графа «Специальная военная операция». В некоторых заданиях предлагают расставить в хронологическом порядке события, которые привели к присоединению новых регионов.

Преподаватель обществознания Анжелика Яковлева высказала мнение, что темы, которые теперь убрали из ЕГЭ, являются важными для развития современного человека. Они формировали реальное понимание происходящих событий.

«Нужно заложить основы демократии в сознании школьников, особенно, если мы говорим про подростков, которые заканчивают школу и готовятся ко взрослой жизни. Не поддерживаю и исключение темы гражданского общества», - высказала мнение преподаватель обществознания Анжелика Яковлева

Не стоит игнорировать темы воинской обязанности, считает преподаватель Яковлева. У подростка не должно формироваться понимание, что в армию юноша уходит, если плохо учился и не смог сдать экзамены в ВУЗ. Важно растить патриотически настроенное поколение.

Репетитор частной школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию Александр Адаменко уверен, что вопросов об СВО с каждым годом будет все больше. Эти темы включены в школьную программу, а учебник принят единый для всех регионов. Возможно, появятся задания, в которых необходимо будет нарисовать карту военных действий. А вот отсутствие тем о демократии, эксперт критикует.