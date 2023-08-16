СВО, карьера, деньги, личные амбиции: Почему современные женщины делают аборты

За первые полгода 2023 года в Хакасии более 667 женщин решились на аборт, сообщает newkhakasiya.online . Издание разбиралось, что становится причиной для современной женщины, чтобы она решилась на аборт.

На первом месте стоит желание достичь высоких достижений в профессиональной сфере. Особенно молодые девушки возрастом до 25 лет стараются прерывать беременность, чтобы не упустить шанс начать карьерный рост. Современное общество позволяет женщинам руководить компаниями и развиваться в политике, и женщины не хотят терять таких возможностей. Хорошая работа связана и с материальным достатком. Женская часть населения хочет рожать, когда есть машина, квартира и возможность обеспечить себя и малыша.

«Сейчас я только начинаю строить карьеру и развиваться профессионально. Мне кажется, что это не самое подходящее время для рождения ребенка, так как я хочу достичь определенных успехов в работе», - рассказывает 25-летняя жительница Хакасии

Вторая причина – материальная часть вопроса. Женщины боятся, что не смогут обеспечить ребенка. Экономическая обстановка в стране также имеет значение. Цены постоянно растут на продукты питания, гигиенические средства, недвижимость и бытовую технику.

«Моя финансовая ситуация далека от идеальной, и я хочу быть уверенной, что смогу обеспечить достойные условия для будущего ребенка. Растущие цены на жилье, образование и медицинские услуги заставляют меня сомневаться в принятии решения о рождении ребенка», – считает 27-летняя жительница Хакасии

Третья причина – СВО. Женщины боятся, что забеременеют, а в ближайшее время их мужей мобилизуют. Аналогично не решаются рожать и те жены, у которых супруги уже находятся в зоне спецоперации.

«Да я только начала жить для себя! Моя жизнь активна и насыщена разными событиями. Я учусь, путешествую, занимаюсь спортом и собой, развиваюсь как личность! Материнство требует много внимания и времени, а я хочу дать себе возможность полностью освоить все аспекты своей жизни, прежде чем стану мамой», – уверена 35-летняя жительница Хакасии

Четвертая причина – личные амбиции и незрелость к материнству. Современные женщины хотят развиваться, путешествовать, отдыхать, проходить курсы, а пеленки и распашонки планируют оставить на то время, когда станут старше.