Своевременная госпитализация помогла пострадавшей от обломков дрона в Саратове

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем официальном телеграм-канале проинформировал, что пострадавшую в результате атаки БПЛА горожанку доставили в больницу.

По словам главы региона, оперативная доставка пострадавшей в медицинское учреждение позволила нормализовать ее состояние. Пациентке была предоставлена необходимая медицинская помощь, и в настоящее время ее здоровье контролируется врачами. В зоне инцидента, где были обнаружены фрагменты беспилотника, деятельность аварийно-спасательных подразделений продолжается. Бусаргин добавил, что для координации работ создан оперативный штаб.

«Для жильцов пострадавших в результате атаки БПЛА домов организовали пункт временного размещения на базе близлежащей школы. Планируем, что вернуться в квартиры они смогут уже сегодня по завершению всех оперативных процедур. В случае необходимости готовы организовать места для временного проживания», — написал губернатор.

Согласно информации, полученной от губернатора, в ходе инцидента пострадал ряд транспортных средств. Представители местной администрации планируют провести встречи с владельцами поврежденного имущества для консультаций и решения всех вопросов. Потерпевшим гарантирована компенсация причиненного ущерба.

Также сообщается, что в двух жилых зданиях были частично разрушены оконные конструкции. Сейчас сотрудники соответствующих служб осуществляют обход пострадавших квартир для оценки масштабов повреждений. В ближайшее время городские власти приступят к замене поврежденных оконных блоков, причем все расходы будут покрыты из средств регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября над регионами России было уничтожено 149 украинских БПЛА.