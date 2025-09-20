В ночь на 20 сентября над регионами России было уничтожено 149 украинских БПЛА
МО: за ночь над регионами РФ и акваториями морей уничтожили 149 украинских БПЛА
Фото: [Медиасток.рф]
Системы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов, сбив в ночное время 149 украинских дронов, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.
Согласно официальному сообщению ведомства, для атаки применялись беспилотники самолетного типа. Воздушное пространство нарушили над территориями 12-ти субъектов федерации, включая Ростовскую, Саратовскую, Брянскую, Самарскую, Волгоградскую, Белгородскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Смоленскую и Нижегородскую области, а также республику Крым. Наибольшая концентрация аппаратов — 40 единиц — была зафиксирована в небе над Ростовской областью. Над территориями Курской, Нижегородской и Смоленской областей силы ПВО уничтожили по одному дрону.
Значительная часть воздушных целей была нейтрализована над нейтральными водами. Как уточняется в данных, 15 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря и еще три — над водным пространством Азовского моря. На места падения обломков незамедлительно выехали оперативные группы экстренных служб для локализации возможных последствий. Главы ряда затронутых инцидентом регионов уже проинформировали о произошедшем и проводимой работе.
Ранее сообщалось, что массированная атака дронов затронула разные районы Волгоградской области.