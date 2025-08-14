«Своих не бросаем»: супруга участника СВО рассказала, как нашла работу

Супруга участника СВО из Самары Татьяна Тюкалова рассказала, как обратилась за помощью в трудоустройстве, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, супруга участника спецоперации работает оператором мониторинга наземного транспорта. Еще недавно женщина искала работу, а теперь от нее зависит график движения городских маршрутов. Татьяна обратилась за помощью в трудоустройстве в 2024 году и сразу была направлена в транспортную компанию.

Супруга военнослужащего призналась, что работа ей понравилась сразу. Она почувствовала хорошее отношение со стороны коллектива. После недолгой стажировки сообщила руководителю, что готова приступить к выполнению рабочих обязанностей. Он, как человек военный, отметил, что своих бросать не принято.

По информации издания, в регионе помогают трудоустроиться участникам спецоперации, которые по разным причинам возвращаются домой. Для них предусмотрены различные социальные гарантии и выплаты.

Ранее военнослужащим, которые заключили контракт от Подмосковья, напомнили о доступных мерах социальной поддержки.