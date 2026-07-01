Как защититься от автоподстав с пешеходами: советы юриста

Юрист Владимир Свечников из РЭУ имени Г. В. Плеханова дал водителям рекомендации, как действовать при столкновении с пешеходами‑автоподставщиками. Главная рекомендация эксперта — ни в коем случае не передавать деньги на месте: такая выплата фактически подтверждает версию о наезде и может стать поводом для дальнейшего шантажа, сообщает РИА Новости .

Схема мошенников, по словам Свечникова, довольно проста: подставщик выбирает автомобиль, который медленно движется во дворе или возле перехода, а в момент сближения сам бросается на кузов либо подставляет ногу под колесо. Затем он имитирует удар, демонстрирует заранее нанесенную ссадину, заявляет о наезде и предлагает «урегулировать вопрос» за наличные, угрожая в противном случае написать заявление. Аферисты рассчитывают на то, что водитель испугается уголовной ответственности — однако, как подчеркивает юрист, она наступает лишь при причинении тяжкого вреда здоровью. Обычная ссадина не относится к тяжким травмам и в лучшем (для мошенника) случае может квалифицироваться по статье 12.24 КоАП РФ — о причинении легкого или среднего вреда здоровью из‑за нарушения ПДД.

Если пешеход пытается получить деньги под угрозой заявления, это может расцениваться как вымогательство (ст. 163 УК РФ), а сама инсценировка — как мошенничество (ст. 159 УК РФ). Поэтому первое действие водителя — вызвать ГИБДД и оформить происшествие по правилам. Уезжать с места нельзя: это грозит ответственностью по ст. 12.27 КоАП РФ за невыполнение обязанностей при ДТП. Пока водитель ждет инспектора, стоит зафиксировать на телефон положение автомобиля, отсутствие повреждений на кузове и поведение пешехода.

Ключевым доказательством в такой ситуации становится запись с видеорегистратора: она позволяет увидеть, как именно произошел контакт. Окончательно установить, был ли реальный наезд или человек сам бросился под машину, помогает криминалистическая экспертиза. Если обман вскроется, автор ложного заявления может сам столкнуться с ответственностью — по ст. 306 УК РФ о заведомо ложном доносе.