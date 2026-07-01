Мбаппе догнал Месси в споре лучших бомбардиров ЧМ

Сборная Франции уверенно вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, разгромив команду Швеции со счетом 3:0. Килиан Мбаппе оформил дубль, еще один гол на счету Брэдли Барколя.

В матче со Швецией вдохновенно действовала вся атакующая линия французов. Так, Майкл Олисе отдал две голевые передачи и едва не забил сам — его удар боковыми ножницами пришелся в штангу. Усман Дембеле также отметился результативным пасом.

Килиан Мбаппе забил уже свой шестой матч на турнире в четырех матчах. Форвард «Реала» обошел норвежца Эрлинга Холанда (пять голов) и сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси. В списке лучших бомбардиров чемпионатов мира за всю историю Мбаппе отстает от Месси всего на один мяч — 18 против 19.

Соперник сборной Франции в 1/8 финала определился днем ранее. Им стала команда Парагвая, выбившая из турнира Германию (1:1, 4:3 — пенальти).