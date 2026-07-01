Клещевой энцефалит: каков реальный риск после укуса клеща

При этом даже если клещ заражен, болезнь развивается не в каждом случае: многое зависит от объема попавшего в кровь вируса и состояния иммунитета человека. У людей с крепким иммунитетом инфекция может пройти в легкой или вовсе бессимптомной форме.

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что опасность тяжелых осложнений слишком велика, чтобы относиться к угрозе легкомысленно. Клещевой энцефалит — не просто тяжелая простуда: вирус поражает центральную нервную систему, нередко протекает в две фазы и способен привести к необратимым последствиям. Наиболее надежной защитой от заболевания остается вакцинация.

По данным Роспотребнадзора, клещи в России могут переносить более десяти разных вирусов, но чаще всего встречаются возбудители болезни Лайма и клещевого вирусного энцефалита.