Доставка по воздуху: МАИ разрабатывает дроны для посылок

Дроны смогут перевозить посылки и заказы весом до 15 кг на расстояние до 10–15 км — это позволит ускорить доставку и сократить нагрузку на курьеров. По словам руководителя проекта Романа Кима, такие аппараты экономичнее мультикоптеров: за счет подъемной силы крыла они тратят меньше энергии, а значит, могут работать с менее емкой батареей.

Особенно выгодна доставка дронами на маршрутах с извилистыми дорогами — например, в городах, разделенных реками: беспилотник летит по прямой, заметно сокращая путь. Концепция предусматривает гибридную схему: дрон доставляет груз в промежуточную точку, а до двери его довозит курьер или робот‑ровер. Проект реализуют в рамках программы «Приоритет‑2030» вместе с индустриальными партнерами; уже проведен успешный тестовый полет с доставкой груза. Интерес к разработке проявляют маркетплейсы, ретейлеры и логистические операторы.