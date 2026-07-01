Грицюк подписал новый контракт с «Нью-Джерси»

По этому контракту кэпхит (среднегодовая зарплата) 25-летнего хоккеиста составит $3,25 млн.

Россиянин провел дебютный сезон в НХЛ и успешно адаптировался к заокеанскому хоккею. В 66 матчах регулярного чемпионата Грицюк набрал 31 (13+18) очко с коэффициентом полезности «минус 3» при среднем айс-тайме 15:10. «Дьяволы» не смогли пробиться в плей-офф.

Грицюк был выбран «Дэвилз» на драфте-2019 под общим 129-м номером, однако форвард не спешил перебираться в НХЛ. В России он выступал за «Авангард» и СКА. Форвард стал серебряным призером Олимпийских игр в составе национальной сборной и обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда».

Ранее сообщалось, что защитник «Каролины» Александр Никишин запросил ежегодную зарплату порядка $10 млн.