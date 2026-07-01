Ценности, след, ожидания: что мешает получить работу

Директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко назвала несколько неочевидных причин, по которым соискателям отказывают в трудоустройстве — даже если они сильные специалисты, сообщает ТАСС .

Одна из главных причин — несовпадение с корпоративной культурой: значительная доля отказов на финальных этапах связана с ценностными расхождениями. Кандидат может отлично владеть профессиональными навыками, но не вписываться в рабочую среду, не соответствовать стилю управления или устоявшимся в компании нормам.

Еще один фактор — отсутствие выраженного «цифрового следа». Работодателям недостаточно простого перечисления обязанностей в резюме: важно видеть конкретные результаты, измеримые эффекты, реализованные проекты и завершенные кейсы — в том числе из студенческого опыта.

Также эксперт отметила проблему когнитивного диссонанса между ожиданиями кандидата и реальностью. Он возникает, если большой заявленный стаж (например, 15–20 лет) не подкреплен актуальными на рынке компетенциями либо если зарплатные ожидания не соотносятся с готовностью выполнять задачи, выдерживать нагрузку или работать в предложенном формате.