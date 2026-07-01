Отпускные учителей: в ГД хотят привязать выплаты к зарплате за 9 месяцев

Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов предложил изменить порядок расчета отпускных для педагогов: по его задумке, выплаты летом должны соответствовать среднемесячной зарплате учителя за девять месяцев учебного года. Соответствующее обращение парламентарий направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову, сообщает ТАСС .

Сейчас отпускные рассчитывают исходя из среднего заработка за 12 месяцев — из‑за этого доход многих учителей в период отпуска оказывается ниже привычной ежемесячной зарплаты. Как отметил Чернышов, из‑за снижения доходов педагогам приходится искать подработку — например, трудиться в детских лагерях или заниматься репетиторством. В итоге время, отведенное на отдых и восстановление перед новым учебным годом, у многих превращается в дополнительный рабочий период.

По мнению вице‑спикера, новая схема расчета позволит учителям получать летом выплаты на уровне обычной зарплаты, даст возможность полноценно отдохнуть и сделает профессию педагога более привлекательной.