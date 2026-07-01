Отпускные учителей: в ГД хотят привязать выплаты к зарплате за 9 месяцев
Депутат Чернышов: порядок расчета отпускных для педагогов следует пересмотреть
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Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов предложил изменить порядок расчета отпускных для педагогов: по его задумке, выплаты летом должны соответствовать среднемесячной зарплате учителя за девять месяцев учебного года. Соответствующее обращение парламентарий направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову, сообщает ТАСС.
Сейчас отпускные рассчитывают исходя из среднего заработка за 12 месяцев — из‑за этого доход многих учителей в период отпуска оказывается ниже привычной ежемесячной зарплаты. Как отметил Чернышов, из‑за снижения доходов педагогам приходится искать подработку — например, трудиться в детских лагерях или заниматься репетиторством. В итоге время, отведенное на отдых и восстановление перед новым учебным годом, у многих превращается в дополнительный рабочий период.
По мнению вице‑спикера, новая схема расчета позволит учителям получать летом выплаты на уровне обычной зарплаты, даст возможность полноценно отдохнуть и сделает профессию педагога более привлекательной.