Профессор Грег Саймонс из Международного университета Даффодил (Бангладеш) в интервью Lenta.ru заявил, что у России есть варианты ответа на гипотетическое размещение ядерного оружия в Финляндии. Эксперт провел параллель с ситуацией 1962 года: тогда установка американских ракет в Турции спровоцировала Карибский кризис.

По мнению Саймонса, России стоит действовать симметрично, но адресовать ответ Вашингтону, а не Хельсинки. Профессор считает, что Финляндия в этом контексте выступает лишь «пешкой», тогда как главным игроком и оппонентом остаются США. Цель такого ответа — не допустить изменения существующего баланса сил.

Ранее, 26 июня, президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону об атомной энергии: теперь документ допускает ввоз ядерного оружия — в том числе в рамках обороны страны, совместной защиты НАТО или иного оборонного сотрудничества.