Один из лидеров «Трактора» пропустит до полугода из-за операции
«СЭ»: форвард «Трактора» Кравцов пропустит до полугода после разрыва ахилла
Фото: [ХК «Трактор»]
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов получил разрыв ахилла во время тренировки в зале. Одному из лидеров челябинского клуба потребуется операция, восстановление после которой может занять до полугода, сообщил «Спорт-Экспресс».
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов получил разрыв ахилла во время тренировки в зале. Одному из лидеров челябинского клуба потребуется операция, восстановление после которой может занять до полугода, сообщил «Спорт-Экспресс».
26-летний Кравцов и в прошлом сезоне пропустил более двух десятков игр из-за травмы. В регулярном чемпионате нападающий провел 42 матча, в которых набрал 37 (14+23) очка. Еще 3 (2+1) балла Кравцов добавил в четырех играх плей-офф.
«Трактор» не сумел пройти первый раунд Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах будущему финалисту «Ак Барсу».
Виталий Кравцов является воспитанником челябинского хоккея. В КХЛ он выступал только за «Трактор», в который вернулся после неудачной попытки покорить НХЛ, где играл за «Рейнджерс» и «Ванкувер».
Ранее стало известно, что нападающий Арсений Грицюк подписал новый трехлетний контракт с «Нью-Джерси».