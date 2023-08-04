«Своих не бросаем»: Жители Нижнего Тагила готовы заботиться даже о котятах

Неравнодушные жители Нижнего Тагила подвергли действия одного из владельцев местного кафе, который закрыл заведение и больше не появлялся в здании, критике. За годы работы «Красной шапочки» прибилась кошка, которую персонал подкармливал, сообщает tagilcity.ru . Жители убеждены, что хозяин был обязан забрать кошку, когда съезжал из здания.

«Совсем крохи. В итоге я забрала их. У меня своих 5, и внук с аллергией на кошек. Но, своих не бросаем», - рассказала женщина, которая проживает недалеко от кафе

Кафе работало длительное время. Персонал кормил кошку, которая стала практически жить в заведении. Когда хозяин объявил о закрытии развлекательного места и забрал вещи, кошку с собой он не взял. Этот факт возмутил местных жителей.

Кошка ушла жить в подвал, где родила котят. Позже мама-кошка с одним из котят покинула подавал и больше не возвращалась, а двое котят остались там жить. Одна из жительниц забрала животных домой. Она стала героиней социальных сетей. Пенсионерка отмечает, что содержать животных ей тяжело и готова отдать их в хорошие руки. Представитель директора кафе связывался с женщиной и предлагал забрать котят, но она категорически отказала. Жительница Нижнего Тагила не понимает, как мужчина мог так бессердечно поступить по отношению к кошке, которая ловила мышей в их кафе и была предана людям.