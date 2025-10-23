Свыше 200 преступлений и 14 обвиняемых: продолжается рассмотрение дела о незаконной вырубке леса в Кузбассе

По информации издания, материалы дела — это 280 томов. Обвинение предъявили 14 человекам. В материалах дела содержится информация о свыше 200 преступлениях. Предположительно, обвиняемые организовали преступное сообщество. Каждый из членов организации имели свои обязанности: занимались вырубкой лесных насаждений в непредназначенном для этих целей месте, искал покупателей древесины, осуществлял поставки. Дело начали рассматривать с июля 2024 года.

По данным издания, на протяжении рассмотрения дела некоторым обвиняемым была изменена мера пресечения с домашнего ареста на СИЗО. В частности, одному из обвиняемых суд сначала ужесточил правила пребывания дома. Однако мужчина нарушил требования и покинул жилище, чтобы прогуляться в ночное время суток. Теперь он находится под арестом. Решение суда было выполнено непосредственно во время заседания. В настоящее время оно не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что ошибка в координатах при определении участка для вырубки деревьев обернулась для предпринимателя штрафом почти в 1 млн руб.