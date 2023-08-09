Сымитировала ограбление или стала жертвой: В Тюмени разбираются в краже 5 миллионов рублей

Жительница Тюмени обратилась в полицию. Она утверждала, что на нее напали и украли деньги из сумки. Грабителей нашли. Мужчины заявляют, что они в сговоре с женщиной. Украденные деньги принадлежали сети «Светлое и Темное». Женщина была сотрудницей организации, сообщает nashgorod.ru .

«Она обратилась в ОКБ №2, все травмы зафиксированы. Позже полицейские возбудили дело о краже. Выяснилось, что одним из грабителей был знакомый пострадавшей. Он знал кем она работает и о крупных суммах, которые ей приходится перевозить», - говорит адвокат потерпевшей или обвиняемой

В обязанности женщины входило забирать деньги из филиалов магазина сети «Светлое и Темное» и привозить в центральный офис в Тюмень. В день, когда она сообщила о нападении, в ее сумке находилось 5 миллионов рублей. Также потерпевшая утверждала, что грабители украли 60 тысяч рублей, которые принадлежали лично ей.

«Мужчины, организовавшие кражу, ранее судимы. Один из них еще в прошлом году скончался от передозировки. Женщина же ни разу не судима, она не располагает крупными средствами, у нее нет машины она не летает на дорогостоящие курорты и живет в съемной квартире», - рассказывает сторона защиты

После задержания мужчин выяснилось, что они знакомы с потерпевшей. Один из задержанных утверждает, что женщина договорилась с ними об имитации кражи. За это она заплатила мужчинам 50 тысяч рублей. Женщина отрицает свою вину. В показаниях мужчин есть неточности. В настоящее время правоохранительные органы завели дело по факту присвоения чужого имущества группой лиц. Потерпевшая теперь также под подозрением. Юрист Алексей Григорьев считает, что разобраться в ситуации поможет только полиграф.