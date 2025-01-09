Сын Трампа рассказал о последствиях отправки спецоборудования на Украину для США

Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший в социальной сети высказал мнение, что спасатели не могут справиться с масштабными пожарами в Калифорнии из-за недостаточного количества специального оборудования, сообщило РИА Новости.

Трамп-младший поделился предположением, что ранее США передавали специализированное оборудование Украине.

«О, глядите, конечно же, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих припасов Украине», — написал Трамп-младший в социальной сети X.

Лесные пожары поразили запад округа Лос-Анджелес. По заявлениям американских ведомств, пламя распространяется быстро из-за сильного ветра. Изначально в зоне возгорания оказалось более 3 кв. м территории. По данным пожарной службы, огонь распространился по территории, вблизи которой жилое поселение. В зоне риска оказались около 27 тыс. человек. По данным, актуальным на 8 января, в Калифорнии активными остаются четыре очага возгорания. Известно о пяти погибших.

Ранее сообщалось, что Трамп требует отставки губернатора Калифорнии из-за масштабных пожаров.