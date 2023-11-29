Сына Кадырова назначили куратором батальона

Сына главы республики Чечня Адама Кадырова назначили куратором батальона, названного в честь Шейха Мансура. Данный батальон находится в составе российского Минобороны. Соответствующее заявление сделал депутат российской Госдумы Адам Делимханов в официальном аккаунте в соцсетях .

Как сообщил в посте депутат, это событие является итогом «значительных заслуг» Кадырова-младшего. Он также сообщил о том, что сын главы Чечни был представлен личному составу батальона, в который он был назначен, во вторник, 28 ноября.

Делимханов добавил в посте, что в ходе представления, Адам был награжден звездой под вторым номером батальона имени Шейха Мансура. Звездой под первым номером был награжден Кадыров-старший, уточнил депутат.