Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью газете Guardian заявил, что переданные Украине американские истребители F-16 не будут подлетать к линии боевого столкновения ближе, чем на 40 км.

Александр Сырский отметил, что истребители F-16 увеличат шанс ВСУ на победу. Однако возможности самолетов ограниченные. Они не смогут приближаться к линии боевого столкновения ближе, чем на 40 км. Это обусловлено мерами безопасности. Армия России сможет атаковать истребители.

Журналист попросил Сырского назвать точные даты, когда истребители окажутся на украинской стороне. Голландцы и другие партнеры Киева заявляют, что первые машины уже скоро будут в распоряжении Киева.

«Я знаю. Но, к сожалению, я не могу рассказать вам об этом», — ответил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ признал, что мощь Армии России великая. В зоне СВО появляется большое количество техники. Операторы умело управляют БПЛА. Также используют наземных роботов, которые могут доставлять к линии боевого столкновения снаряды и вывозить раненых российских военнослужащих. Признав высокую боевую готовность РФ, Сырский все же заявил, что ВСУ смогут выйти к границам Украины, установленным в 1991 году.

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