Тает не только снег, но и асфальт: туристический спуск к Уралу в Оренбурге «поплыл»

По информации издания, в городе в новом году жители наблюдали разную погоду: дождь и метели, снег и ветер, морозы, резкое потепление и лужи. Предположительно, именно переменчивая погода и стала причиной изменения внешнего вида спуска — некоторые ступеньки наклонились, другие — разъехались.

«Снег начал таять, а вместе с ним, судя по всему, "поплыли" и многострадальные гранитные плиты на ступенях», — сообщил 56orb.ru.

По данным издания, спуск ремонтировали несколько месяцев назад. Работы понадобились после того, как в мае 2025 года по вине местных вандалов упал гранитный вазон. Он катился по ступенькам, нарушая их целостность. Место оградили специальной лентой. Специалисты прибыли на место происшествия осенью.

По информации издания, проход по самому мосту усложняется из-за того, что снег практически не убирают. Во вторник, 17 февраля, на мосту образовалась снежная каша. Завтра ожидается похолодание, значит, на дороге могут появиться ледяные неровности.

