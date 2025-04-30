Тагильчане предлагают возродить легендарный кинотеатр «Современник»

По данным издания, открытие кинотеатра состоялось в ноябре 1971 года. Тагильчанин Руслан рассказал, что присутствовал на церемонии открытия «Современника». Горожанин отметил, что в рамках праздничного мероприятия наградили много строителей.

По информации издания, проект оказался успешным. В других городах также стали появляться аналогичные кинотеатры. Люди раскупали билеты быстро. В настоящее время многие здания уже разрушены или отремонтированы, но выполняют совершенно другие опции.

Жители Тагила считают, что в их городе было бы правильным восстановить объект. По информации издания, в конце 1960-х горожане придумывали название для кинотеатра. «Современник» превратился в значимый исторический объект.

«Восстановить бы его сейчас. Буквально на днях лицезрели его печальный вид. Дети назвали его „заброшкой“. И это в центре города!» — высказала мнение жительница Ольга.

Ранее сообщалось, что лучшим российским фильмом на ММКФ признали «Мужу привет».