Назван лучший российский фильм на ММКФ

На Московском международном кинофестивале обладателем «Серебряного Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» стала картина «Мужу привет» режиссера Антона Маслова. Об этом пишет ТАСС.

Стало известно, что о таком решении во время торжественной церемонии объявила член жюри Анна Матисон. Маслов поблагодарил сценариста картины, свою жену Марию. Также стало известно, что актер Владимир Ильин получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф из рук президента киносмотра Никиты Михалкова.

Журналисты сообщают, что перед награждением зрителям показали фрагменты фильмов с участием Ильина.

Напомним, ранее стало известно, что в кинотеатре «Россия» прошло закрытие 47-го Московского международного кинофестиваля, и в числе гостей оказался продюсер Егор Кончаловский.