Тагильчанка поблагодарила за оказанную помощь ее сыну со стороны неизвестных людей

В Нижнем Тагиле неизвестный автомобилист помог подростку добраться домой после падения с велосипеда, сообщил tagilcity.ru. Мама ребенка поблагодарила водителя в соцсети.

По информации издания, на странице группы ВКонтакте «Типичный тагильчанин» появился пост с благодарностью от местной жительницы в адрес неизвестного водителя. Женщина написала, что ее сын не справился с управлением велосипеда и врезался в столб. Мимо проезжал автомобиль. Водитель и пассажир оказали подростку помощь: уточнили состояние и настояли, чтобы довезти юношу до дома. Они также помогли транспортировать велосипед.

Автор поста отметила, что не каждый предложил бы помощь. Лежащего на тротуаре молодого человека могли принять за алкоголика или наркомана. Многие заподозрили бы мошенническую схему. Женщина рада, что есть сострадающие люди, готовые оказать помощь.

Горожанка отметила, что сильно переживала из-за падения сына. Она растерялась, поэтому даже не спросила имен отзывчивых людей. Автор поста благодарит за оказанную помощь и желает им здоровья.

«Где бы вы ни были, добрые люди, пусть у вас в жизни все будет хорошо за ваше доброе сердце, за ваше неравнодушие. Пусть и вам в трудную минуту встретятся помощники», — написала жительница Нижнего Тагила.

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