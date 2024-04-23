TagilCity.ru: на Радоницу стоит отказаться от алкоголя и веселья

Православные верят, что на праздник Радоница мертвые и живые души могут почувствовать друг друга. В этот день рекомендовано чтить определенные традиции, сообщает tagilcity.ru .

Фиксированного дня празднования Радоницы нет. Его отмечают на девятый день после Пасхи. В этом году православные отмечают Пасху уже в следующее воскресенье, 5 мая. Значит, в 2024 году Радоница выпадает на 15 мая.

На Радоницу принято вспоминать об усопших. Желательно навестить их могилки. Оставлять сладости на захоронениях, как делают некоторые россияне, не стоит. Запрещен и алкоголь. Отметим, что в РПЦ православных призвали не оставлять еду на могилах на Радоницу.

Можно устроить в домашней обстановке тихий и спокойный обед или ужин, во время которого соберутся родственники и самые близкие друзья. Во время застолья тоже желательно отказаться от распития спиртных напитков.

На Радоницу рекомендовано посетить церковь и прочитать молитву за упокой душ родных. Службы начнутся поздно вечером 14 мая и продлятся всю ночь.

Ранее известный эзотерик Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как на Радоницу привлечь здоровье и богатство.