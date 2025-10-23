Таинственные номера: во Владивостоке заметили необычный автомобиль

Жительница Владивостока обратила внимание на автомобиль с необычными номерами, которые горожанка назвала таинственными, сообщил vostokmedia.com.

По информации горожанки, в столице Приморья на дороге в районе Некрасовского путепровода образовалась пробка. В потоке машин девушка обратила внимание на автомобиль ярко-красного цвета. Транспортное средство вызвало интерес не из-за марки, а необычных автомобильных номеров. У машины модели Honda Civic на номерных знаках были изображены иероглифы и цифры.

По данным издания, девушку заинтриговала необычная комбинация символов. Быстрый запрос в поисковике и проверка в переводчике помогли установить, что это японские автомобильные номера, которые указывают регион и класс транспортного средства. Согласно расшифрованным данным, Honda Civic с двигателем объемом до двух литров прибыла прямиком из Токио.

По информации издания, во Владивостоке часто можно встретить необычные автомобили. В октябре было замечено транспортное средство, которое имело ряд характерных особенностей. Наиболее значимой из них являются донецкие регистрационные знаки с известным слоганом «Донбасс порожняк не гонит», который символизирует трудовые достижения шахтеров региона.

Ранее сообщалось, что за красивый автомобильный номер в Подмосковье запросили 300 тыс. руб.