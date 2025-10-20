«Золотые» номера по цене иномарки: объявление в Кашире вызвало ажиотаж среди автолюбителей

В Кашире и Ступино Московской области автолюбителям поступило необычное предложение — приобрести автомобильный номерной знак с особым, «красивым» сочетанием символов за 300 тысяч рублей. Об этом сообщает издание REGIONS.

Эта сумма сопоставима со стоимостью подержанного автомобиля экономкласса. Объявление о продаже номера «для сохранения в ГАИ» размещено на специализированной интернет-площадке, где подобные предложения встречаются регулярно. Спрос на престижные госзнаки остается стабильно высоким среди тех, кто рассматривает их как символ статуса или способ инвестирования.

Однако автоюрист Екатерина Соловьева в интервью «РИА Новости» разъяснила правовые аспекты таких сделок. По ее словам, по действующему законодательству России невозможно легально приобрести только номерной знак без самого транспортного средства. Все операции с номерами строго привязаны к конкретному автомобилю и осуществляются исключительно в рамках процедур купли-продажи или перерегистрации транспорта.

«Пока что законно получить желаемые номера можно только вместе с автомобилем. Все операции с номерами строго привязаны к конкретному транспортному средству», — подчеркнула автоюрист.

Это означает, что объявления о продаже отдельных номерных знаков либо предлагают схему сомнительной законности, либо вводят потенциальных покупателей в заблуждение относительно реальных возможностей оформления такой сделки.

Ранее сообщалось, что коллекцию «красивых» госномеров за 50 млн руб. выставили на продажу в Красноярске.