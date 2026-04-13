Таинственные траншеи: биолог рассказал, кто на самом деле оккупировал землю возле администрации Красноармейска

В центре подмосковного города Красноармейска специалисты зафиксировали тревожную находку. Там обнаружен очаг вредителя, который, по данным экспертов, способен уничтожить до 70% урожая на огородных участках. Речь идет о медведке — насекомом, которое в народе прозвали «земляным раком». Такое имя она получила за свой прочный панцирь и мощные клешни. Об этом редакцию REGIONS проинформировал биолог Виталий Миловидов.

Жители города несколько дней ломали голову над загадкой: кто же изрыл газон возле администрации, расположенной на улице Чкалова, 25. В социальных сетях назывались самые разные версии — от кротов до хулиганов с лопатами. Однако, как выяснилось, таинственные траншеи и подземные тоннели прорыла именно медведка. По словам биолога, сейчас апрель, почва уже успела прогреться, поэтому вредитель массово выходит на поверхность в поисках пищи. Эксперт уточнил, что насекомое особенно активно в период с апреля по июнь.

«Это сигнал для всех дачников. Если вредитель добрался до центра города, пора проверять свои огороды», — предупреждает Миловидов.

Медведка, как пояснил специалист, представляет собой крупное насекомое, длина которого достигает 8–10 сантиметров. Она приходится родственником обычному сверчку. Живет под землей, как правило, на глубине 10–20 сантиметров, где прокладывает разветвленные тоннели. Ее передние лапы в процессе эволюции превратились в мощные копательные клешни.

По словам биолога, для аграрного сектора это насекомое является настоящей катастрофой. Вредитель наносит урон корневой системе, клубням и луковицам свыше полусотни разновидностей огородных культур. В зоне особого риска, как уточняет специалист, оказываются картофельные посадки, морковные грядки, капуста и молодая рассада помидоров. Если вовремя не принять меры и участок окажется заражен, предупреждает Миловидов, потери урожая могут достичь 70%.

Особенно медведка, по информации Миловидова, любит влажную плодородную почву, а также места, куда регулярно вносили навоз или перегной. Таких участков, как отмечается, в Подмосковье достаточно, что создает благоприятные условия для распространения вредителя.

