В Подмосковье привлекли к ответственности шестерых нелегальных перевозчиков мусора
Нелегальных перевозчиков стройотходов выявили в Солнечногорске и Мытищах
Фото: [Министерство экологии и природопользования Московской области]
В Подмосковье привлекли к ответственности шестерых нелегальных перевозчиков строительного мусора. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Нарушения выявили в деревнях Литвиново и Радумля в Солнечногорске, а также в деревне Пирогово в Мытищах. Всех нарушителей привлекли к ответственности и оштрафовали.
До этого нелегальных перевозчиков строительных отходов выявили в Раменском, Рузе и Ленинском округе. По нарушениям были выписаны штрафы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе модернизируют еще более 1 тыс. контейнерных площадок.