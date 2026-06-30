В Подмосковье привлекли к ответственности шестерых нелегальных перевозчиков мусора

В Подмосковье привлекли к ответственности шестерых нелегальных перевозчиков строительного мусора. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Нарушения выявили в деревнях Литвиново и Радумля в Солнечногорске, а также в деревне Пирогово в Мытищах. Всех нарушителей привлекли к ответственности и оштрафовали.

До этого нелегальных перевозчиков строительных отходов выявили в Раменском, Рузе и Ленинском округе. По нарушениям были выписаны штрафы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе модернизируют еще более 1 тыс. контейнерных площадок.