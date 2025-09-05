Тайны гриба-поплавка: почему он любит болота и как образует симбиоз с березой

Гриб-поплавок, известный также как гриб-фугу, демонстрирует широкий ареал распространения и продолжительный период плодоношения, сообщил transsibinfo.com. Согласно микологическим исследованиям, сезон сбора этого вида продолжается с июня по октябрь, что делает его доступным для грибников на протяжении большей части теплого времени года.

Как отмечают специалисты, данный вид формирует микоризный симбиоз преимущественно с березой, хотя может вступать в симбиотические отношения и с другими древесными породами. Типичными местами произрастания являются смешанные и хвойные лесные массивы с кислыми почвами. Особенное предпочтение гриб отдает увлажненным и заболоченным территориям, часто встречаясь в моховом покрове на болотистых участках.

Плодовые тела развиваются как одиночно, так и немногочисленными группами. Шляпка гриба достигает диаметра 5-8 см и характеризуется выраженной ребристостью по краю. Окраска варьируется от желтовато-бурых до насыщенных бурых тонов. Гименофор представлен светлыми, практически белоснежными пластинками.

Ножка вырастает до 8-10 см в длину при толщине 0,5-1 см, отличаясь рыжевато-бурой или бурой окраской. Характерной особенностью является наличие мешковидной вольвы в основании: внешне белесой, но с буроватым оттенком на внутренней стороне. Кольцо на ножке отсутствует, что является важным отличающим признаком.

