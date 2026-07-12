В России резко ответили на обвинения из США о причастности Москвы к смерти сенатора Грэма

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» назвала провокационным пиар-ходом предположение американской активистки Лоры Лумер о том, что Россия или Иран могли отравить скончавшегося сенатора Линдси Грэма*.

Светлана Журова резко раскритиковала версию Лоры Лумер, которая заявила, что к смерти сенатора Линдси Грэма могут быть причастны Россия или Иран. Депутат отметила, что такие обвинения появляются не случайно — в США идут активные предвыборные процессы, и подобные заявления позволяют привлечь внимание и получить политические очки.

«Пиариться на смерти — это не очень прилично, конечно. Но у них выборы. Поэтому, я думаю, что они понимают, что таким образом могут свои какие-то дивиденды получить. Нам не навредят этим, а себе рейтинги поднимут», — отметила депутат.

Ранее Лумер предположила, что Москва или Тегеран могли быть причастны к гибели сенатора, ссылаясь на его резкие антироссийские заявления и угрозы со стороны КСИР. Однако в Госдуме эти утверждения считают спекулятивными. Напомним, 71-летний Линдси Грэм* ушел из жизни 11 июля, и официальной причиной названа внезапная болезнь. Российские власти не комментируют предположения активистки, называя их бездоказательными.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга