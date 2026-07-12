Обещание президенту выполнено: пригласивший Путина на свадьбу журналист довел невесту до алтаря

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, который в декабре 2025 года на прямой линии с президентом Владимиром Путиным сделал предложение своей девушке и пригласил главу государства на свадьбу, обвенчался с невестой. Об этом написал в телеграм-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

История, начавшаяся на федеральном канале, получила логическое продолжение. Кирилл Бажанов, известный по эпизоду на «Итогах года с Владимиром Путиным», где он появился в праздничном костюме с плакатом «Хочу жениться!», обвенчался с Ольгой в Екатеринбурге. На тот момент президент обратил внимание на его образ и сказал, что журналист выглядит так, будто готов прямо к бракосочетанию.

Венчание прошло в день памяти святых апостолов Петра и Павла. Митрополит Евгений в своем Telegram-канале сообщил, что рад был совершить таинство для пары, и передал пожелания благополучия. Он также напомнил предысторию знакомства зрителей с Бажановым.

Точная дата регистрации брака по-прежнему не разглашается — сам журналист объяснял это «соображениями безопасности». Однако ранее он подтвердил, что свадебные торжества пройдут в июле в Екатеринбурге. Примет ли президент приглашение — официально не сообщается, но для Бажанова и его супруги главным событием стало само венчание.